В Иране за сутки скончались рекордное число больных COVID-19 - 440 человек

В Иране зафиксировали рекордное число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 - 440 человек, сообщает в понедельник издание The Guardian со ссылкой на данные иранского Минздрава.
Это второй день подряд, когда в стране фиксируется рекордная смертность. Так, накануне суточный прирост смертности составил 434.
Кроме того, за последние 24 часа диагностировали 8 тыс. 289 новых случаев коронавируса, что более чем на 1 тыс. больше показателей за воскресенье - 7 тыс. 719.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявили более 628,7 тыс. заражений COVID-19. Количество летальных исходов заразившихся превышает отметку в 35,7 тыс.
Между тем, по данным Минздрава, свыше 491 тыс. человек выздоровели.
На данный момент болеют более 101,7 тыс. жителей страны.
В субботу президент Ирана Хасан Рухани объявил, что в связи с распространением коронавируса в 25 из 31 провинции страны со среды будут введены новые ограничительные меры. Так, на 10 дней закроются школы, институты, мечети.
Кроме этого, правительство запретило проведение свадеб, поминальных обрядов и конференций в Тегеране - вплоть до дальнейшего уведомления.
Иран является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке.
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