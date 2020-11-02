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Карабахский конфликт 02.11.2020 16:53

Погиб замкомандующего сепаратистов в Карабахе

Заместитель командующего "Армией обороны НКР" полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.

Ранее в понедельник армянская сторона распространила новый список погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта из 11 человек.

В этом списке указаны имена Артура Саркисяна и Сергея Шакаряна. О дате их гибели не сообщается.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]