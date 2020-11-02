Погиб замкомандующего сепаратистов в Карабахе

Заместитель командующего "Армией обороны НКР" полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.

Ранее в понедельник армянская сторона распространила новый список погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта из 11 человек.

В этом списке указаны имена Артура Саркисяна и Сергея Шакаряна. О дате их гибели не сообщается.