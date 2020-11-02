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Регион 02.11.2020 18:13

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 91

Число погибших в результате землетрясения в турецком городе Измире возросло до 91, сообщает издание "Харриет" со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Из 994 пострадавших 893 выписаны из больниц. Поисково-спасательные операции продолжаются.

30 октября в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, где под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека.

За ударом стихии последовали еще 812 афтершоков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗМИР, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]