Экскурсионный катер затонул у берегов Антальи в Турции

Экскурсионный катер затонул в районе Аланьи в турецкой Анталье.

По информации телеканала TRT Haber, ведутся поиски одного человека, остальные добрались до берега в спасательных жилетах.

Экскурсионный катер затонул перед Фосфорной пещерой, расположенной у подножия крепости в Аланьи.