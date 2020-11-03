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Дальнее зарубежье 03.11.2020 13:42

В Милане совершено нападение на банк, налетчики скрылись

Налет на отделение банка "Креди агриколь" совершено во вторник в Милане, налетчикам удалось скрыться, сообщает интернет-портал итальянского издания "Репубблика".

По первоначальным данным, грабители вступили в потасовку с сотрудниками банка, нескольким удалось спастись, один человек получил травмы.

О том, сколько было налетчиков, и удалось ли им совершить ограбление, пока не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, БАНК, НАЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]