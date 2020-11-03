В Милане совершено нападение на банк, налетчики скрылись

Налет на отделение банка "Креди агриколь" совершено во вторник в Милане, налетчикам удалось скрыться, сообщает интернет-портал итальянского издания "Репубблика".

По первоначальным данным, грабители вступили в потасовку с сотрудниками банка, нескольким удалось спастись, один человек получил травмы.

О том, сколько было налетчиков, и удалось ли им совершить ограбление, пока не сообщается.