Папа римский выразил соболезнования родственникам жертв теракта в Вене

Папа римский Франциск во вторник выразил соболезнования в связи террористическим нападением в Вене, в результате которого погибли четыре человека.

"Я выражаю скорбь и тревогу в связи с террористическим нападением в Вене, и молюсь за жертв и их семьи", - написал папа римский в своем твиттере.

Он также заявил о необходимости покончить с насилием.

"Довольно насилия! Давайте вместе укрепим мир и братство. Только любовь может подавить ненависть", - добавил он.

В понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, а также один террорист. По имеющейся информации, нападавших было несколько.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ" . Глава МВД Австрии Карл Нехаммер в свою очередь подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что убитому - выходцу из Северной Македонии - было 20 лет, и что он был связан с исламистами.

Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.