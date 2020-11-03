Папа римский выразил соболезнования родственникам жертв теракта в Вене

Папа римский Франциск во вторник выразил соболезнования в связи террористическим нападением в Вене, в результате которого погибли четыре человека.
"Я выражаю скорбь и тревогу в связи с террористическим нападением в Вене, и молюсь за жертв и их семьи", - написал папа римский в своем твиттере.
Он также заявил о необходимости покончить с насилием.
"Довольно насилия! Давайте вместе укрепим мир и братство. Только любовь может подавить ненависть", - добавил он.
В понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.
В результате нападения погибли четыре человека, а также один террорист. По имеющейся информации, нападавших было несколько.
На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ" . Глава МВД Австрии Карл Нехаммер в свою очередь подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что убитому - выходцу из Северной Македонии - было 20 лет, и что он был связан с исламистами.
Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.
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