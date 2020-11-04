Поступления в Фонд помощи ВС Азербайджана в октябре составили около $57 млн

Поступления в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана в октябре 2020 года составили около $57 млн.

Согласно данным, предоставленным агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерство обороны, с 1 октября по 2 ноября 2020 года в Фонд было перечислено 77 млн 906 тыс. 626,24 манатов (примерно $45,8 млн), $10 млн 777 тыс. 425,16, 147 тыс. 255,19 евро, 5 млн 57,55 тыс. рублей.

Кроме того, в октябре в Фонд впервые было перечислено 495 тыс. 521,33 турецких лир и 1 тыс. 294,72 фунтов стерлингов.

В целом, на 2 ноября 2020 года в Фонде помощи ВС Азербайджана собраны средства в размере 198 млн 103,034 тыс. манатов ($116,531 млн по текущему курсу), $10,996 млн, 165,596 тыс. евро, 5,063 млн рублей, 495,5 тыс. лир и 1,295 тыс. фунтов стерлингов.

Таким образом, в Фонде на начало ноября аккумулировано примерно $127,843 млн.

В течение октября компании и физические лица в Азербайджане и за пределами страны активно делали пожертвования в Фонд на фоне боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

А. Мамедов