Талыбова возглавила Цифровый торговый хаб Азербайджана

Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАРЭК) назначил нового руководителя Цифрового торгового хаба Азербайджана, сообщается в пресс-релизе ЦАРЭК.
«Приказом исполнительного директора Центра Вюсала Гасымлы на должность руководителя Цифрового торгового хаба назначена Масума Талыбова», говорится в сообщении.
До нынешнего назначения Талыбова занимала должность главного аналитика Департамента экономического анализа, аналитики и информации ЦАРЭК.
Талыбова работает в ЦАРЭК с 2016 года. Она также имеет опыт работы в Государственном комитете земли и картографии и в ASAN Xidmet.
Цифровой торговый хаб Азербайджана - электронная платформа, предназначенная для поддержки местной, региональной и международной электронной торговли.
Н.Аббасова
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