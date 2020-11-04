Талыбова возглавила Цифровый торговый хаб Азербайджана

Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАРЭК) назначил нового руководителя Цифрового торгового хаба Азербайджана, сообщается в пресс-релизе ЦАРЭК.

«Приказом исполнительного директора Центра Вюсала Гасымлы на должность руководителя Цифрового торгового хаба назначена Масума Талыбова», говорится в сообщении.

До нынешнего назначения Талыбова занимала должность главного аналитика Департамента экономического анализа, аналитики и информации ЦАРЭК.

Талыбова работает в ЦАРЭК с 2016 года. Она также имеет опыт работы в Государственном комитете земли и картографии и в ASAN Xidmet.

Цифровой торговый хаб Азербайджана - электронная платформа, предназначенная для поддержки местной, региональной и международной электронной торговли.

Н.Аббасова