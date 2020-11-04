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Транспорт и связь 04.11.2020 15:16

Талыбова возглавила Цифровый торговый хаб Азербайджана

Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАРЭК) назначил нового руководителя Цифрового торгового хаба Азербайджана, сообщается в пресс-релизе ЦАРЭК.

«Приказом исполнительного директора Центра Вюсала Гасымлы на должность руководителя Цифрового торгового хаба назначена Масума Талыбова», говорится в сообщении.

До нынешнего назначения Талыбова занимала должность главного аналитика Департамента экономического анализа, аналитики и информации ЦАРЭК.

Талыбова работает в ЦАРЭК с 2016 года. Она также имеет опыт работы в Государственном комитете земли и картографии и в ASAN Xidmet.

Цифровой торговый хаб Азербайджана - электронная платформа, предназначенная для поддержки местной, региональной и международной электронной торговли.

Н.Аббасова

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Тэги: ХАБ, ТОРГОВЫЙ, ГЛАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]