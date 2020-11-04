Помощник президента Белоруссии заявляет о стабилизации обстановки в Гродненской области

Обстановка в Гродненской области стабилизировалась, необходимо сосредоточиться на разъяснении людям последствий, которые могли бы наступить в результате беспорядков, заявил журналистам помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев в среду.

"Сейчас в Гродненской области обстановка стабилизировалась. Сильно на фоне других областей регион не выделяется, хотя раньше разница была заметнее", - сказал Караев. Его цитирует госагентство БелТА.

Караев, возглавлявший МВД Белоруссии, 29 октября был назначен новым помощником президента по Гродненской области. В среду его представили в облисполкоме в этой должности.

"Необходимо сосредоточиться на разъяснении людям тех последствий, которые могли бы наступить в результате беспорядков", - сказал Караев журналистам. Он подчеркнул, что "в основе всего безопасность людей, их спокойная жизнь. "При этом важно объяснить про неотвратимость наказания тем, кто переходит определенную черту", - добавил он.

Как сообщалось, перед новыми помощниками в регионах Лукашенко поставил задачу по участию в вопросах обеспечения общественной безопасности. Особое внимание он обратил на Гродненскую область. "Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв... Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - заявил тогда президент.

Он также говорил о необходимости адекватно реагировать на возможные внешние угрозы. "Давайте откровенно: в Гродно вывешивали польские флаги. Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности", - сказал Лукашенко.