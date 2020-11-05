Армения в 2021г остановит АЭС почти на 5 месяцев для ремонта и модернизации

Армянская АЭС "Мецаморская" в 2021 году будет остановлена на длительный ремонт и модернизацию, заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян.

"В 2021 году АЭС будет остановлена на 140 дней в связи с проведением запланированных широкомасштабных работ. Мы приближаемся к завершающему этапу по продлению срока эксплуатации и большой объем работ предусмотрен на 2021 год, в связи с чем остановка будет дольше по сравнению с обычным режимом", - сказал Баграмян журналистам.

РФ и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении на эти цели госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн. Впоследствии правительство Армении отказалось от части российского кредита и приняло решение о предоставлении бюджетного кредита для продолжения работ по модернизации АЭС в размере 63,2 млрд драмов (более $130 млн - ИФ).

Генподрядчиком по выполнению работ в рамках ремонта и модернизации оборудования выступает АО "Русатом Сервис" - специализированная сервисная компания, входящая в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".

Армянская АЭС была введена в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в стране электроэнергии. В 2015 году были начаты работы по продлению его срока службы.