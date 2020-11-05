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СНГ 05.11.2020 14:10

Лукашенко отрицает политическую подоплеку закрытия границ Белоруссии: это временное решение

Границы Белоруссии закрыты временно, политики в этом решении нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", - заявил Лукашенко на совещании о мерах противодействия распространению вирусных инфекций в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

По мнению белорусского президента, эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев. "Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, как уж многие специалисты говорят, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем", - считает Лукашенко.

Белоруссия с 1 ноября приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ГРАНИЦЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]