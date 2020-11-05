Украина выходит из договора о согласованной антимонопольной политике со странами СНГ

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами Содружества независимых государств.

В поддержку соответствующего законопроекта на заседании в четверг проголосовали 264 народных депутата Украины - представители всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая дала все 7 голосов "против".

"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в г.Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года № 449-IV с оговоркой. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.