Украина выходит из договора о согласованной антимонопольной политике со странами СНГ

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами Содружества независимых государств.
В поддержку соответствующего законопроекта на заседании в четверг проголосовали 264 народных депутата Украины - представители всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая дала все 7 голосов "против".
"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в г.Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года № 449-IV с оговоркой. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.
ВС Азербайджана уничтожили артиллерийскую батарею противника в Агдамском направлении
ВС Азербайджана уничтожили колонну противника в Агдеринском направлении
Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении инфраструктуры ВС Армении в Тертерском направлении
Администрация Байдена активизирует санкции против РФ, считают в Sempra Energy
Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для Европы и снизит для США
Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП еврозоны на 2020 год, ожидает снижения на 7,8%
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, 14 человек скончались
Турция приступила к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Власти Азербайджана с 2021г будут выдавать соцпособие малоимущим гражданам за рубежом
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение