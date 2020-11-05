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СНГ 05.11.2020 21:45

Украина выходит из договора о согласованной антимонопольной политике со странами СНГ

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами Содружества независимых государств.

В поддержку соответствующего законопроекта на заседании в четверг проголосовали 264 народных депутата Украины - представители всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая дала все 7 голосов "против".

"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в г.Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года № 449-IV с оговоркой. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, СНГ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]