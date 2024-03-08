Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

Швейцарские законодатели в четверг узко поддержали шаги, направленные на разрешение использования замороженных российских государственных активов для финансирования военных репараций на Украине, сообщает France 24.
Верхняя палата парламента 21 голосом против 19, при трех воздержавшихся, проголосовала за ряд предложений, поддержанных правительством. Нижняя палата приняла их в прошлом году. Они открывают правительству путь к работе над международно-правовой основой для использования замороженных активов государства-агрессора для выплаты репараций в подвергшейся нападению странах.
В Швейцарии хранятся более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.
"Факты действительно очень ясны", - заявил министр иностранных дел Игнацио Кассис в верхней палате парламента, "Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить причиненный ущерб".
"Проводятся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария участвует в ней своими знаниями, навыками и всей своей историей в этой области".
Теперь Берн будет стремиться создать международно-правовую основу, необходимую для разработки механизма возмещения ущерба на глобальном уровне. Его цель – разрешить законный перевод замороженных средств центрального банка агрессора или активов его государственных компаний в атакуемое государство.
Голосование в четверг последовало за оживленными дебатами в верхней палате.
В мае прошлого года министерство экономики заявило, что в Швейцарии хранятся 7,4 млрд швейцарских франков резервов и активов российского центрального банка. Швейцария также заморозила 7,5 млрд швейцарских франков в российских фондах и активах, принадлежащих или контролируемых лицами, компаниями или организациями, попавшими под санкции, сообщило тогда министерство.
По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, в марте 2022 года российские клиенты держали в банках Швейцарии около 150 млрд швейцарских франков.
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