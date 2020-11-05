Еврокомиссия предоставит гранты на 128 млн евро для проектов по борьбе с пандемией COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг, что в рамках научной программы Horizon 2020 профинансирует на сумму 128 млн евро 23 исследовательских проекта, посвященных борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.
"Глобальная пандемия требует глобальных усилий. Сегодня мы подписали гранты на 128 млн евро для исследований, чтобы поддержать (научные) группы из 39 стран в их работе по лучшему изучению и лечению коронавируса. Я рада видеть исследователей из разных стран, сотрудничающих в рамках (инициативы ЕС) CoronavirusGlobalResponse", - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В свою очередь член ЕК по инновациям и исследованиям Мария Габриэль отметила: "Эти исследования необходимы для лучшего решения различных аспектов данной и будущих пандемий, что позволяет нам повысить нашу способность быстрее реагировать для предотвращения заражения, улучшать диагностику и лечение и принимать более эффективные меры по смягчению последствий, учитывающие поведенческие, социальные и экономические аспекты, включая гендерные вопросы".
Как сообщается в коммюнике ЕК, финансирование этих проектов "позволит провести дополнительные исследования по укреплению и адаптации промышленного потенциала для производства и развертывания медицинского оборудования, такого как аппараты ИВЛ; предотвращать и лечить заражения коронавирусом; разрабатывать медицинские технологии и цифровые инструменты, такие как портативные диагностические системы; лучше понимать социальные последствия пандемии, например, для уязвимых и маргинализированных групп".
В проектах участвуют 344 исследовательские группы из 39 стран, в том числе 32 участника из 15 стран за пределами ЕС.
Финансирование через программу ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 является частью обязательства Еврокомиссии в размере 1,4 млрд евро в рамках инициативы глобального реагирования на коронавирус (CoronavirusGlobalResponse), выдвинутой фон дер Ляйен в мае 2020 года.
ВС Азербайджана уничтожили артиллерийскую батарею противника в Агдамском направлении
ВС Азербайджана уничтожили колонну противника в Агдеринском направлении
Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении инфраструктуры ВС Армении в Тертерском направлении
Администрация Байдена активизирует санкции против РФ, считают в Sempra Energy
Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для Европы и снизит для США
Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП еврозоны на 2020 год, ожидает снижения на 7,8%
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, 14 человек скончались
Турция приступила к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Власти Азербайджана с 2021г будут выдавать соцпособие малоимущим гражданам за рубежом
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение