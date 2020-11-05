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Бизнес и законодательство 05.11.2020 19:07

Президент Алиев утвердил список передаваемых в управление АИХ госкомпаний

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в чевтерг утвердил список государственных компаний, а также хозяйственных субъектов с долей государства в капитале, которые будут переданы в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Согласно указу, в управление холдингу будут переданы Государственная нефтяная компания (SOCAR), ЗАО "Азербайджанские авиалинии", "Азербайджанские железные дороги", "Азербайджанское каспийское морское пароходство", "Бакинский метрополитен", "AzerGold", ОАО "Азерэнержи", "Азерсу", "Азеришыг", "Мелиорация и водное хозяйство", "Азеркосмос", "Международный банк Азербайджана", "Azer Turk Bank", "Azeristiliktechizat", "Temiz Sheher".

Кроме того, в управление АИХ также передаются следующие структуры в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана: Бакинский международный морской торговый торговый порт, ООО "Aztelekom", "AzInTelecom", "Азерпочт", "Бактелеком".

Также в управление АИХ передается страховая компания Azersigorta.

Согласно указу главы государства, в первые три года расходы на деятельность АИХ будут формироваться за счет средств госбюджета. Кроме того, компании в управлении АИХ будут перечислять 20% своей прибыли в Холдинг.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ХОЛДИНГ, КОМПАНИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]