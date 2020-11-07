Лукашенко обещает принять новую Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал принять новую Конституцию без "катастроф".

"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Он заявил, что Беларусь работает над поправками в Основной закон уже больше трех лет.

"Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела", - сказал Лукашенко.

Президент заявил, что его "никто никуда не толкал за четверть века, и никуда не толкнет".

Лукашенко напомнил, что ему было представлено два проекта новой Конституции, однако он отклонил их, ибо были "слишком мягкими" и не отвечали запросам общества.

"Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту",- сказал президент.

При этом Лукашенко ещё раз подчеркнул, что Конституция будет такой, как решит народ.

"Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - резюмировал он.