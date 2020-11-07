Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.11.2020 20:09

Лукашенко обещает принять новую Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал принять новую Конституцию без "катастроф".

"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Он заявил, что Беларусь работает над поправками в Основной закон уже больше трех лет.

"Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела", - сказал Лукашенко.

Президент заявил, что его "никто никуда не толкал за четверть века, и никуда не толкнет".

Лукашенко напомнил, что ему было представлено два проекта новой Конституции, однако он отклонил их, ибо были "слишком мягкими" и не отвечали запросам общества.

"Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту",- сказал президент.

При этом Лукашенко ещё раз подчеркнул, что Конституция будет такой, как решит народ.

"Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - резюмировал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, КОНСТИТУЦИЯ


Похожие новости


Лукашенко повысил в званиях глав Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Генпрокуратуры Лукашенко о закате своей политической карьеры: "Не дождетесь" Внутренняя ситуация в Белоруссии осложнена извне - Лукашенко Лукашенко в поздравлении Путину назвал его надежным другом Белоруссии Лукашенко пригрозил "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии МИД Украины: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Белоруссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]