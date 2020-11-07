Лукашенко обещает принять новую Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал принять новую Конституцию без "катастроф".
"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.
Он заявил, что Беларусь работает над поправками в Основной закон уже больше трех лет.
"Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела", - сказал Лукашенко.
Президент заявил, что его "никто никуда не толкал за четверть века, и никуда не толкнет".
Лукашенко напомнил, что ему было представлено два проекта новой Конституции, однако он отклонил их, ибо были "слишком мягкими" и не отвечали запросам общества.
"Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту",- сказал президент.
При этом Лукашенко ещё раз подчеркнул, что Конституция будет такой, как решит народ.
"Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - резюмировал он.
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