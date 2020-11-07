Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.11.2020 20:39

План гуманитарного приема мигрантов в центре Парижа встревожил горожан

Городские власти Парижа планируют открыть в понедельник центр дневного приема мигрантов в одном из наиболее туристических кварталов французской столицы, поблизости от Лувра, сообщил в субботу телеканал BFMTV.

Этот центр должен заменить недавно закрытый на северо-востоке города так называемый "гуманитарный привал", принимавший с конца мая 2019 года слонявшихся по Парижу бесприютных мигрантов с 8:00 до 19:00. В распоряжении мигрантов были души, электрические розетки и стиральные машины. Для них работали курсы французского языка, им могла быть оказана юридическая и первичная медицинская помощь.

Новый центр должен открыться в бывшем здании мэрии первого округа французской столицы, он рассчитан на прием до 200 человек в день. А у горожан еще свежи в памяти картины стихийных лагерей близ прежнего центра в районе Порт де ля Шапель, где беженцы устраивались в антисанитарных условиях на улице вдоль парижской окружной дороги - Периферика.

Местные жители организовали петицию онлайн, чтобы такой центр был размещен в здании исторического народного госпиталя "Отель Дьё".

"Я не ксенофоб, но мне представляется нежелательным воссоздавать посреди Парижа беспорядок, царивший у Порт де ля Шапель", - говорится в открытом письме парижанина, опубликованном газетой Le Parisien.

Вместе с тем, по словам заместителя парижского мэра Яна Бросса, отвечающего за прием беженцев, "настоящей полемики нет". "Проект вызывает вопросы, местные жители хотят разъяснений, это нормально. Мы должны развеять обеспокоенности", - сказал муниципальный чиновник, организовавший в минувшую пятницу интернет-консультации с жителями Парижа.

Открытие нового центра по обслуживанию мигрантов проходит на фоне состоявшихся недавно во Франции терактов. Убивший в октябре трех человек в церкви Ниццы был нелегальным иммигрантом из Туниса. Напавший в сентябре на людей близ бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo пакистанец находился во Франции с поддельными документами.

Посещая 5 ноября французско-испанскую границу, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: "Учитывая развитие угрозы, мы решили (...) очень сильно интенсифицировать наш контроль на границах внутри Шенгенского пространства".

"Террористические акты могут осуществляться лицами, воспользовавшимися иммиграционными потоками", - объяснил французский президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СТОЛИЦА, МИГРАНТЫ, ЦЕНТР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]