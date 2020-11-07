План гуманитарного приема мигрантов в центре Парижа встревожил горожан

Городские власти Парижа планируют открыть в понедельник центр дневного приема мигрантов в одном из наиболее туристических кварталов французской столицы, поблизости от Лувра, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Этот центр должен заменить недавно закрытый на северо-востоке города так называемый "гуманитарный привал", принимавший с конца мая 2019 года слонявшихся по Парижу бесприютных мигрантов с 8:00 до 19:00. В распоряжении мигрантов были души, электрические розетки и стиральные машины. Для них работали курсы французского языка, им могла быть оказана юридическая и первичная медицинская помощь.
Новый центр должен открыться в бывшем здании мэрии первого округа французской столицы, он рассчитан на прием до 200 человек в день. А у горожан еще свежи в памяти картины стихийных лагерей близ прежнего центра в районе Порт де ля Шапель, где беженцы устраивались в антисанитарных условиях на улице вдоль парижской окружной дороги - Периферика.
Местные жители организовали петицию онлайн, чтобы такой центр был размещен в здании исторического народного госпиталя "Отель Дьё".
"Я не ксенофоб, но мне представляется нежелательным воссоздавать посреди Парижа беспорядок, царивший у Порт де ля Шапель", - говорится в открытом письме парижанина, опубликованном газетой Le Parisien.
Вместе с тем, по словам заместителя парижского мэра Яна Бросса, отвечающего за прием беженцев, "настоящей полемики нет". "Проект вызывает вопросы, местные жители хотят разъяснений, это нормально. Мы должны развеять обеспокоенности", - сказал муниципальный чиновник, организовавший в минувшую пятницу интернет-консультации с жителями Парижа.
Открытие нового центра по обслуживанию мигрантов проходит на фоне состоявшихся недавно во Франции терактов. Убивший в октябре трех человек в церкви Ниццы был нелегальным иммигрантом из Туниса. Напавший в сентябре на людей близ бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo пакистанец находился во Франции с поддельными документами.
Посещая 5 ноября французско-испанскую границу, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: "Учитывая развитие угрозы, мы решили (...) очень сильно интенсифицировать наш контроль на границах внутри Шенгенского пространства".
"Террористические акты могут осуществляться лицами, воспользовавшимися иммиграционными потоками", - объяснил французский президент.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта - Кремль
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта - Кремль
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта - Кремль
Трейдеры впервые в истории Украины начали реэкспорт газа
Китай в сентябре увеличил импорт газа на 16% год к году, цена восстановилась после августовского минимума
Решение о сокращении из РФ рейсов на турецком направлении еще не принято
20 тыс. человек без масок проводят демонстрацию в Лейпциге
Случаи COVID-19, связанные с фермами по разведению норок, выявлены в шести странах - ВОЗ
В Азербайджане зафиксировано 1410 новых случаев заражения COVID-19, 13 человек скончались
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение