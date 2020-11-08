Перевод старшеклассников на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Перевод школьников старших классов на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, меры по дистанционному обучению школьников, мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика по ковиду", - сказал в воскресенье Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

При этом он отметил, что планов по введению жёстких ограничений в столице нет, система здравоохранения справляется.

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до 22 ноября из-за ситуации с коронавирусом.