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СНГ 08.11.2020 14:35

Перевод старшеклассников на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Перевод школьников старших классов на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, меры по дистанционному обучению школьников, мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика по ковиду", - сказал в воскресенье Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

При этом он отметил, что планов по введению жёстких ограничений в столице нет, система здравоохранения справляется.

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до 22 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

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Тэги: МОСКВА, МЭР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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