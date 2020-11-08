Стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.
"Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что с теплотой вспоминает встречу, прошедшую в Вашингтоне в 2010 году на полях саммита по ядерной безопасности, а также состоявшиеся между ними телефонные переговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте первого президента Казахстана в воскресенье.
Назарбаев выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств. Он пожелал Байдену успехов в государственной деятельности.
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