Стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.

"Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что с теплотой вспоминает встречу, прошедшую в Вашингтоне в 2010 году на полях саммита по ядерной безопасности, а также состоявшиеся между ними телефонные переговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте первого президента Казахстана в воскресенье.

Назарбаев выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств. Он пожелал Байдену успехов в государственной деятельности.