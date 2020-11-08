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Регион 08.11.2020 13:41

Стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.

"Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что с теплотой вспоминает встречу, прошедшую в Вашингтоне в 2010 году на полях саммита по ядерной безопасности, а также состоявшиеся между ними телефонные переговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте первого президента Казахстана в воскресенье.

Назарбаев выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств. Он пожелал Байдену успехов в государственной деятельности.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, БАЙДЕН, ТЕЛЕГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]