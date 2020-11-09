Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.11.2020 12:09

В РФ новые министры будут утверждаться уже по новой процедуре Госдумой

Новые министры на смену отправленным в отставку будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Теперь все члены правительства за исключением силовиков проходят утверждение в Госдуме", - сказал Крашенинников в понедельник "Интерфаксу".

Он отметил, что "4 июля вступили в силу поправки в Конституцию, и эти поправки являются нормами прямого действия и непосредственно с 4 июля эти нормы, связанные с назначением членов кабинета министров, уже действуют".

Кандидатура нового министра должна быть утверждена Думой в течение недели после внесения кандидатуры председателем правительства, сообщил Крашенинников. По его словам, "за это время должны быть проведены консультации с профильными комитетами, с фракциями и, соответственно, кандидат должен быть заслушан".

"От введения такой процедуры выигрывает общество, потому что на самом деле все видят, что это за кандидат. Он представляет свою программу, рассказывает о своих целях и таким образом должен убедить Государственную Думу", - считает Крашенинников. Вместе с тем, Дума, "утверждая членов правительства, наряду с этим публичным опытом берет на себя ответственность", отметил Крашенинников, так как "профильный комитет Думы дальше должен будет с этим министром работать и также Дума". Таким образом, по его словам, реализуется "такой истинный принцип разделения властей".

Кроме того, председатель комитета напомнил, что в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон "О правительстве", который уточняет и прописывает процедуру утверждения Госдумой новых министров.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта. Также сообщается об освобождении указами президента Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, а Владимира Якушева от должности главы Минстроя России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДУМА, МИНИСТРЫ, ПРОЦЕДУРА


Похожие новости


Изменение статуса Нагорного Карабаха усугубит ситуацию, считают в Госдуме Фракция "Единой России" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера Шансов на реанимацию ДРСМД не осталось, точка невозврата пройдена - глава комитета Госдумы Шаманов Медведев получит в свою поддержку голоса, как минимум, 380 депутатов, считают в Госдуме Дума проведет открытое голосование по кандидатуре Медведева на премьерский пост - источник В думском комитете по делам СНГ предлагают принять заявление по ситуации в Армении на первом заседании нижней палаты в мае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]