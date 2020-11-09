В РФ новые министры будут утверждаться уже по новой процедуре Госдумой

Новые министры на смену отправленным в отставку будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Теперь все члены правительства за исключением силовиков проходят утверждение в Госдуме", - сказал Крашенинников в понедельник "Интерфаксу".

Он отметил, что "4 июля вступили в силу поправки в Конституцию, и эти поправки являются нормами прямого действия и непосредственно с 4 июля эти нормы, связанные с назначением членов кабинета министров, уже действуют".

Кандидатура нового министра должна быть утверждена Думой в течение недели после внесения кандидатуры председателем правительства, сообщил Крашенинников. По его словам, "за это время должны быть проведены консультации с профильными комитетами, с фракциями и, соответственно, кандидат должен быть заслушан".

"От введения такой процедуры выигрывает общество, потому что на самом деле все видят, что это за кандидат. Он представляет свою программу, рассказывает о своих целях и таким образом должен убедить Государственную Думу", - считает Крашенинников. Вместе с тем, Дума, "утверждая членов правительства, наряду с этим публичным опытом берет на себя ответственность", отметил Крашенинников, так как "профильный комитет Думы дальше должен будет с этим министром работать и также Дума". Таким образом, по его словам, реализуется "такой истинный принцип разделения властей".

Кроме того, председатель комитета напомнил, что в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон "О правительстве", который уточняет и прописывает процедуру утверждения Госдумой новых министров.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта. Также сообщается об освобождении указами президента Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, а Владимира Якушева от должности главы Минстроя России.