Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии в иностранной валюте на уровне "A", изменив его прогноз на "негативный" со "стабильного".

"Изменение прогноза по рейтингу на "негативный" отражает продолжающееся ослабление бюджетного и внешнего баланса Саудовской Аравии, которое ускорилось в связи с пандемией коронавируса и снижением цен на нефть, несмотря на приверженность властей жесткой бюджетной консолидации", - говорится в пресс-релизе агентства.

По оценкам Fitch, ВВП Саудовской Аравии сократится чуть более чем на 4% в текущем году на фоне снижения цен на нефть и негативных последствий пандемии COVID-19.