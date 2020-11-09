Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии в иностранной валюте на уровне "A", изменив его прогноз на "негативный" со "стабильного".
"Изменение прогноза по рейтингу на "негативный" отражает продолжающееся ослабление бюджетного и внешнего баланса Саудовской Аравии, которое ускорилось в связи с пандемией коронавируса и снижением цен на нефть, несмотря на приверженность властей жесткой бюджетной консолидации", - говорится в пресс-релизе агентства.
По оценкам Fitch, ВВП Саудовской Аравии сократится чуть более чем на 4% в текущем году на фоне снижения цен на нефть и негативных последствий пандемии COVID-19.
В Шуше больше никогда не будет армянских оккупантов - Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»
Азербайджанские войска приближаются к Ханкенди
Минобороны Азербайджана показало видеокадры из освобожденного от оккупации города Шуша
Миру нужны более эффективные средства для борьбы с пандемией COVID-19 - глава ВОЗ
В Азербайджане зафиксировано 635 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались
Иран впервые с начала пандемии зарегистрировал более 10 тыс. заражений COVID-19 за сутки
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой на выборах
Ситуация в Бельгии при некотором улучшении статистики по COVID-19 все еще очень тяжелая - премьер
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью