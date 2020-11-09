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Макроэкономика 09.11.2020 17:15

Fitch изменило прогноз рейтингов Саудовской Аравии на "негативный" со "стабильного"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии в иностранной валюте на уровне "A", изменив его прогноз на "негативный" со "стабильного".

"Изменение прогноза по рейтингу на "негативный" отражает продолжающееся ослабление бюджетного и внешнего баланса Саудовской Аравии, которое ускорилось в связи с пандемией коронавируса и снижением цен на нефть, несмотря на приверженность властей жесткой бюджетной консолидации", - говорится в пресс-релизе агентства.

По оценкам Fitch, ВВП Саудовской Аравии сократится чуть более чем на 4% в текущем году на фоне снижения цен на нефть и негативных последствий пандемии COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, FITCH, РЕЙТИНГ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]