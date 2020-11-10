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ТЭК 10.11.2020 14:11

Новак: надо обеспечить развитие новых нефтегазовых провинций и продолжить взаимодействие с энергодержавами

Одним из приоритетов развития российского топливно-энергетического комплекса является развитие новых провинций: Таймыра, Восточной Сибири и Арктики, заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак на представлении в Государственной Думе.

По его словам, именно эти территории в будущем смогут замещать снижающуюся добычу углеводородов в традиционных регионах.

"Необходимо обеспечить условия для повышения эффективности использования ресурсного потенциала традиционных регионов добычи, а также развития новых провинций, таких как Таймыр, Восточная Сибирь, Арктика. Здесь, как известно, сконцентрирован огромный ресурсный потенциал, который в будущем будет замещать добычу других регионов", - сказал он.

Кроме того, Новак подчеркнул, что "необходимо продолжить активное взаимодействие с ведущими мировыми энергетическими державами для обеспечения стабильности функционирования мирового энергетического рынка".

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Тэги: РОССИЯ, ТЭК, РЕГИОНЫ, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]