Новак: надо обеспечить развитие новых нефтегазовых провинций и продолжить взаимодействие с энергодержавами

Одним из приоритетов развития российского топливно-энергетического комплекса является развитие новых провинций: Таймыра, Восточной Сибири и Арктики, заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак на представлении в Государственной Думе.
По его словам, именно эти территории в будущем смогут замещать снижающуюся добычу углеводородов в традиционных регионах.
"Необходимо обеспечить условия для повышения эффективности использования ресурсного потенциала традиционных регионов добычи, а также развития новых провинций, таких как Таймыр, Восточная Сибирь, Арктика. Здесь, как известно, сконцентрирован огромный ресурсный потенциал, который в будущем будет замещать добычу других регионов", - сказал он.
Кроме того, Новак подчеркнул, что "необходимо продолжить активное взаимодействие с ведущими мировыми энергетическими державами для обеспечения стабильности функционирования мирового энергетического рынка".
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