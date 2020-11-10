SOCAR в декабре станет одним из поставщиков LNG в Пакистан

Компания SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) выиграла тендер компании Pakistan LNG Limited (PLL) на поставку одной партии LNG в декабре 2020 года, сообщают пакистанские СМИ.
«PLL получила предложения по тендеру на поставку шести партий LNG в декабре со ставками от 15,88 до 16,99% от стоимости нефти марки «Brent». SOCAR выиграла тендер на поставку первой партии, предложив ставку в 16,84% от стоимости Brent против 17,394%, предложенных Vitol, и 19,298%, предложенных Trafigura. Поставка запланирована на 3-4 декабря », - отмечают издания.
Тендер на вторую партию LNG с поставкой 8-9 декабря выиграла Trafigura, остальные четыре партии – Vitol (сроки поставок - 13-14 декабря, 18-19 декабря, 24-25 декабря и 30-31 декабря).
Пакистан имеет долгосрочные соглашения о СПГ, в том числе соглашение с Катаром, но также с августа активен на спотовом рынке.
По данным Статистического управления Пакистана (PBS), в прошлом году страна импортировала сжиженный природный газ на сумму $2,66 млрд, что на 20,2% меньше, чем импорт СПГ в предыдущем году.
Н.Аббасова
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