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СНГ 11.11.2020 13:03

Власти Белоруссии назвали несостоятельными попытки бойкота ЧМ-2021 по хоккею

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о стремлении внешних сил использовать ЧМ-2021 по хоккею для оказания давления на республику.

"Попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определённые силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент определенного шантажа и давления. Мы к этому готовы", - сказал Головченко в среду на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021.

Видеофрагмент заседания оргкомитета опубликовала в фейсбуке пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

Головченко назвал несостоятельными призывы к бойкоту ЧМ, гарантировав безопасность болельщиков и спортсменов. "Тем не менее мы должны быть готовы... должен быть алгоритм действий в случае принятия решения об изменении формата чемпионата, в том числе, проведения его полностью на территории Беларуси. Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату. Очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов", - сказал премьер.

Он затронул вопрос взаимодействия с международной федерацией хоккея. "Я знаю, что диалог проходит в конструктивном ключе, как и со всеми другими федерациями. Международная федерация хоккея уже неоднократно заявляла о том, что перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеет место", - сказал Головченко. По его словам, в ближайшее время ожидается доклад о работе группы экспертов, которая была создана международной федерацией хоккея для оценки ситуации.

Важным аспектом при подготовке к ЧМ премьер назвал эпидемиологическую ситуацию. "Вероятно, она может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми, и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей", - добавил Головченко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Чемпионат мира по хоккею-2020/21 должен пройти в Латвии и Беларуси. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.

16 октября вопрос переноса или бойкота чемпионата по хоккею в Минске в знак протеста против репрессий в отношении белорусских спортсменов обсуждался на встрече экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ХОККЕЙ, ЧЕМПИОНАТ, ВЛАСТИ


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