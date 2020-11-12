Спад промпроизводства в Азербайджане в январе-октябре составил 4,5%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-октябре 2020 года составил 30,7 млрд манатов, что на 4,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По данным Госкомстата, такой спад связан со снижением объема производства в нефтяном секторе в отчетный период на 6,1%. Рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-октябре составил 11,5%.
В январе-октябре 2020 года 60,3% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 33,6% - перерабатывающую, 5,2% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности за январь-октябрь 2020 года рост зафиксирован в производстве фармакологической продукции (в 8,8 раза), металлургической (+78,6%), автомобилей, прицепов и полуприцепов (+64,1%), прочих транспортных средств (+50,3%), компьютеров, электроники и оптической продукции (+50,1%), машин и оборудования (+41,4%), бумаги и картона (+34,2%), одежды (+33,7%), продукции деревообработки и изделий из дерева (+32,5%), строительных материалов (+26,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+19,1%), табачных изделий (+18,3%), химпродукции (+13,2%), полиграфической продукции (+9,9%), кожи, кожаных изделий и обуви (+7,9%), продукции текстильной промышленности (+6,1%), готовой металлической продукции (+1,2%).
Спад в январе-октябре 2020 года имел место в производстве продукции пищевой промышленности (-1,3%), нефтепродуктов (-2,2%), электрооборудования (-2,4%), напитков (-9%), мебели (-24,4%), в установке и ремонте машин и оборудования (-39,9%).
Н.Аббасова
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