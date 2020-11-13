Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие на Украине, по всей территории страны сегодня действуют ограничения "оранжевой" зоны.
"Постановление относительно карантина выходного дня вступило в действие. Его результатов (карантина - ИФ) Минздрав ожидает по итогам трех недель. По всей территории Украины сегодня действуют ограничения, характерные для оранжевой зоны. Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до красного уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм-канале.
Он отметил, что религиозные мероприятия регулируются Конституцией.
"Мы не можем запретить их проведение без введения чрезвычайного положения. Во время служб должны придерживаться требований по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Немчинов.
Накануне правительство Украины опубликовало постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".
"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается...", - говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.
Среди них: запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку; ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей; спортзалов, фитнес-центров и бассейнов; а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.
Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.
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