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Дальнее зарубежье 13.11.2020 23:15

ЕС готовит новую стратегию по Шенгенскому пространству - член Еврокомиссии

Главы МВД стран ЕС значительное внимание в ходе видеоконференции в пятницу уделили функционированию Шенгенского пространства и защите внешних границ Евросоюза, сообщила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

"В понедельник они получат приглашения на первый Шенгенский форум, который состоится 30 ноября. Он позволит обменяться мнениями об укреплении Шенгенского пространства", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот обмен, - добавила Йохансон, - послужит для шенгенской стратегии, которую я представлю в мае следующего года".

Она указала на необходимость улучшения контроля на внешних границах Европейского союза. "Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ - ИФ) в прошлом году подсчитало, что 22% из тех, кто въезжает на Шенгенское пространство, не проходят никакого контроля. То есть там еще есть значительный резерв для возможного улучшения", - констатировала член ЕК.

В пятницу министры внутренних дел Евросоюза приняли совместное заявление по планам улучшения внутренней безопасности ЕС и европейского полицейского партнерства. Отдельный раздел в этом документе посвящен совершенствованию функционирования Шенгенской зоны.

В нем, в частности, отмечается: "Шенген" является неотъемлемой частью европейского сотрудничества и интеграции, гарантируя свободное передвижение людей между государствами-членами (ЕС) при обеспечении высокого уровня безопасности. Компетентным органам необходимо знать, кто въезжает в Шенгенскую зону и кто путешествует по ней. Мы должны эффективно контролировать наши внешние границы, регистрировать въезд и выезд из Шенгенской зоны в цифровой форме и более тесно сотрудничать с третьими странами для борьбы с террористическими угрозами".

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Тэги: ЕС, ШЕНГЕН, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]