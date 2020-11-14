На Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 12,5 тыс за сутки

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 4 962 человек, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников. Также за последние сутки госпитализировали - 1 525 человек, летальных случаев - 191, выздоровели - 4 962 человека, совершено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 13 ноября был зафиксирован предыдущий антирекорд по числу заболевших за сутки - 11 787 человек, 12 ноября также был антирекорд - 11 057 случаев инфицирования коронавирусом; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября был антирекорд 10 842 заболевших.

Число инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 525 176 человек, 9 508 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 238 811 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.