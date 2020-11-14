В Грузии за сутки 3 тыс. 504 заражения COVID-19, скончались 33 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 504 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 76 тыс. 658, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 473 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 669. За минувшие сутки скончались 33 человека.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 425 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 5 тыс. 355 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 361 человек. Выздоровели 58 тыс. 674 больных.