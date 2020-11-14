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Дальнее зарубежье 14.11.2020 17:45

В Греции приостанавливают работу школ в связи с ростом заболеваемостью COVID-19

Власти Греции объявили о временном закрытии всех школ и детских садов на фоне распространения коронавируса в стране, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса.

"Греческое правительство приняло решение о приостановке работы школ до 30 ноября", - говорится в заявлении.

"Закрытие начальных школ - это было последнее, что мы (греческие власти - ИФ) хотели делать. Это указание на то, насколько серьезная сложилась ситуация", - объяснил министр.

При этом, напоминают СМИ, средние образовательные учреждения в Греции уже закрыты, и с прошлого понедельника учеба идет в дистанционном формате.

Между тем, большинство европейских стран, несмотря на повторный рост заболеваемости коронавирусом, предпочло оставить школы открытыми, в отличие от марта - апреля во время первого режима изоляции. Во Всемирной организации здравоохранения ранее также предупреждали, что закрытие школ должно быть лишь самой крайней мерой.

В Греции с 7 по 30 ноября действует режим изоляции с комендантским часов с 21:00 по 5:00 по местному времени.

С конца октября смертность среди инфицированных в Греции выросла в четыре раза, а количество выявляемых посуточно случаев COVID-19 увеличилось вдвое - до примерно 3 тыс. случаев.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали 69 тыс. 675 случаев. COVID-19, скончались 997 инфицированных. Наиболее сложная обстановка складывается в городе Салоники.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ШКОЛЫ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]