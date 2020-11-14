В Греции приостанавливают работу школ в связи с ростом заболеваемостью COVID-19

Власти Греции объявили о временном закрытии всех школ и детских садов на фоне распространения коронавируса в стране, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса.
"Греческое правительство приняло решение о приостановке работы школ до 30 ноября", - говорится в заявлении.
"Закрытие начальных школ - это было последнее, что мы (греческие власти - ИФ) хотели делать. Это указание на то, насколько серьезная сложилась ситуация", - объяснил министр.
При этом, напоминают СМИ, средние образовательные учреждения в Греции уже закрыты, и с прошлого понедельника учеба идет в дистанционном формате.
Между тем, большинство европейских стран, несмотря на повторный рост заболеваемости коронавирусом, предпочло оставить школы открытыми, в отличие от марта - апреля во время первого режима изоляции. Во Всемирной организации здравоохранения ранее также предупреждали, что закрытие школ должно быть лишь самой крайней мерой.
В Греции с 7 по 30 ноября действует режим изоляции с комендантским часов с 21:00 по 5:00 по местному времени.
С конца октября смертность среди инфицированных в Греции выросла в четыре раза, а количество выявляемых посуточно случаев COVID-19 увеличилось вдвое - до примерно 3 тыс. случаев.
Всего в Греции за время эпидемии диагностировали 69 тыс. 675 случаев. COVID-19, скончались 997 инфицированных. Наиболее сложная обстановка складывается в городе Салоники.
Два человека подорвались на мине в Физулинском районе в Карабахе, один погиб - Генпрокуратура Азербайджана
Командующий российскими миротворцами заявил о стабилизации обстановки в Карабахе
РПЦ выступила за возобновление трехстороннего диалога религиозных лидеров по Карабаху
Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе
Перспективы нефтяного рынка в 2021г "достаточно оптимистичны" из-за появления новых вакцин от COVID-19 - Новак
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась в 2,7 раза, до 77,6 млрд руб
Число туристов из Азербайджана в Грузии за 10 месяцев сократилось в 4,5 раза
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, скончалось 19 человек
ВОЗ при отсутствии вакцины от COVID-19 предлагает сосредоточиться на удержании ситуации с распространением инфекции - представитель организации
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank объявляет тендер на приобретение компьютеров
Министр энергетики Парвиз Шахбазов: Военная капитуляция Армении обеспечит безопасность и надежность наших энергетических проектов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты