В Ливане началась двухнедельная изоляция с целью снизить заболеваемость COVID-19

В Ливане в субботу начал действовать режим изоляции, который продлится две недели до 30 ноября, с целью остановить распространение коронавируса COVID-19, сообщают местные СМИ.
Граждане не должны покидать дома без необходимости, а по улицам могут передвигаться лишь автомобили с определенными регистрационными номерами. Вводится комендантский час с 17:00 до 5:00 местного времени.
В то же время аэропорт Бейрута работает в числе наиболее важных предприятий.
Власти также не исключают, что нынешний режим изоляции может быть продлен.
Первые ограничения, которые вводились в Ливане в марте, были эффективны для снижения заболеваемости коронавирусом, отмечают СМИ. Однако ситуация стала ухудшаться после взрыва в порту Бейрута 4 августа, который привел к переполнению больниц. В настоящий момент в Ливане еженедельно фиксируется примерно 11 тыс. случаев заражения COVID-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в конце октября в Ливане были заняты 88% мест из 306 в палатах интенсивной терапии.
С февраля в Ливане выявили 102 тыс. 607 случаев COVID-19, 796 инфицированных скончались.
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