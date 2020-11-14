В Ливане началась двухнедельная изоляция с целью снизить заболеваемость COVID-19

В Ливане в субботу начал действовать режим изоляции, который продлится две недели до 30 ноября, с целью остановить распространение коронавируса COVID-19, сообщают местные СМИ.

Граждане не должны покидать дома без необходимости, а по улицам могут передвигаться лишь автомобили с определенными регистрационными номерами. Вводится комендантский час с 17:00 до 5:00 местного времени.

В то же время аэропорт Бейрута работает в числе наиболее важных предприятий.

Власти также не исключают, что нынешний режим изоляции может быть продлен.

Первые ограничения, которые вводились в Ливане в марте, были эффективны для снижения заболеваемости коронавирусом, отмечают СМИ. Однако ситуация стала ухудшаться после взрыва в порту Бейрута 4 августа, который привел к переполнению больниц. В настоящий момент в Ливане еженедельно фиксируется примерно 11 тыс. случаев заражения COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в конце октября в Ливане были заняты 88% мест из 306 в палатах интенсивной терапии.

С февраля в Ливане выявили 102 тыс. 607 случаев COVID-19, 796 инфицированных скончались.