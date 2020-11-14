Новый и.о.главы Киргизии Мамытов назвал основной задачей проведение свободных выборов

Проведение открытых и законных досрочных выборов президента Киргизии является основной задачей, заявил исполняющий обязанности президента страны Талант Мамытов.

"Основная задача - проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов", - заявил Мамытов, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы, опубликованном в субботу.

Мамытов отметил, что, приступая к исполнению обязанностей главы государства, чувствует "личную ответственность перед народом и государством". "В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны", - сказал Мамытов.

По его словам, Киргизия готова к углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья. "Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются", - заявил Мамытов.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января. Согласно утвержденному календарному плану, ЦИК Киргизии будет принимать заявления от кандидатов в президенты до полуночи субботы. Регистрация кандидатов осуществляется до 15 декабря. Предвыборная агитация начинается с 15 декабря и заканчивается за день до дня голосования - в 08:00 (06:00 Баку) 9 января.

В ЦИК, по состоянию на 21:00 (19:00 Баку) субботы, поступило 62 заявления от кандидатов в президенты, в том числе от Садыра Жапарова, который ранее в субботу сложил полномочия главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьер-министра, экс-главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева, лидера оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахана Мадумарова, экс-спикера парламента Каната Исаева, бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Согласно действующей конституции Киргизии, полномочия президента страны перешли спикеру парламента Таланту Мамытову, а обязанности премьер-министра на время проведения выборов будет исполнять первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков.

Президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой государства дважды. Президентом может быть избран гражданин Киргизии, не имеющий гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Кандидаты в президенты обязаны внести избирательный залог в размере 1 млн сомов ($11,7 тыс.), сдать экзамен на знание киргизского языка и собрать 30 тыс. подписей в свою поддержку.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.