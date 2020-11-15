В Армении за сутки 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 27 человек умерли

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1482 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 117 337, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончалось 27 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 213 человек. "Из них 1763 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 450 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 74 тыс. 984 человек (+879 за сутки).
Проведено за минувшие сутки 3 тыс. 395 теста на COVID-19.
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