Три светошумовые гранаты применены против протестующих в Минске - очевидцы

Несколько светошумовых гранат взорвались рядом с метро "Пушкинская" в Минске, где происходят стычки протестующих с ОМОНом, сообщают "Интерфаксу" очевидцы.

По их данным, против протестующих применены как минимум три свето-шумовые гранаты.

После этого рядом с метро продолжились задержания.