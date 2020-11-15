АРМЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, ПОКИДАЮЩЕЕ КЕЛЬБАДЖАРСКИЙ РАЙОН, СЖИГАЕТ ЛЕСА, БАКУ ЭТО РАСЦЕНИВАЕТ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОР - ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА

Начались коммерческие поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP в Европу - консорциум
Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе
Перспективы нефтяного рынка в 2021г "достаточно оптимистичны" из-за появления новых вакцин от COVID-19 - Новак
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 54 млн - университет Хопкинса
В Белоруссии за сутки выявлено 1315 случаев заражения коронавирусом, 7 пациентов скончались
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 54 млн, жертв - более 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Милиция в Минске пресекает акцию оппозиции с помощью спецсредств, есть пострадавшие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет по израильской территории
Три светошумовые гранаты применены против протестующих в Минске - очевидцы
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
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Министр энергетики Парвиз Шахбазов: Военная капитуляция Армении обеспечит безопасность и надежность наших энергетических проектов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты