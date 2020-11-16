AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!

Начиная с ноября AccessBank запускает кампанию «Кредит наличными». В рамках кампании клиенты, обратившиеся в Банк за потребительским кредитом в течение текущего месяца, могут получить его с комиссией от 0% и со ставкой от 18% годовых. Максимальная сумма кредита, которую клиенты могут получить в рамках этой кампании, равна 10 заработным платам заявителя.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.
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