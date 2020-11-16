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Регион 16.11.2020 17:36

Пашинян анонсировал кадровые перестановки в правительстве Армении

В правительстве Армении будут проведены кадровые перестановки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В правительстве будут изменения. Изменения произойдут тогда, когда могут быть максимально эффективными и действенными", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в понедельник.

На вопрос, будут ли привлечены к ответственности виновные за ошибки в ходе войны в Карабахе, Пашинян ответил, что будет "адекватный ответ".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]