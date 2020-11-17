Председатель ГА ООН считает необходимой реформу Совбеза

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир подверг критике работу Совета Безопасности ООН, отметив, что этой структуре не удается эффективно отвечать на самые насущные вызовы, стоящие перед миром.
"Во многих случаях Совету не удавалось выполнять обязанности по поддержанию международного мира и безопасности", - сказал он на дебатах, посвященных реформированию СБ ООН.
"Конкурирующие интересы среди его членов и частое использование права вето ограничивают эффективность СБ ООН. Даже в случаях некоторых крайне срочных гуманитарных кризисов, Совет не мог обеспечить своевременный и адекватный ответ", - отметил Бозкир.
По его мнению, "реформа СБ ООН - это неизбежный императив, требующий усилий и непременный".
Накануне с критикой СБ ООН выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Я вынужден констатировать, что СБ ООН не производит больше полезных решений", - заявил французский президент в интервью изданию Le Grand Continent.
По его словам, "необходимо суметь вновь подобрать полезные формы сотрудничества, коалиций проектов, игроков".
"Нам следует модернизировать структуры и перенастроить баланс отношений", - полагает Макрон.
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