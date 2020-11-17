МККК готов способствовать обмену пленными в Карабахе, но не намерен быть посредником - президент Комитета

Международный комитет Красного Креста готов способствовать обмену пленными в Нагорном Карабахе, но считает это политическим вопросом, который должны решать стороны конфликта, заявил президент МККК Петер Маурер.
"Да, обмены небольших масштабов происходят. Мы считаем, что обмен пленными - это политический вопрос, о котором должны договариваться сами стороны конфликта. МККК готов способствовать таким обменам, но мы не хотим быть посредниками. Как максимум, мы оказываем помощь или занимаемся технической имплементацией соглашений", - сказал Маурер в интервью "Интерфаксу".
По его словам, главная задача организации на данном этапе - посещать заключенных и обеспечивать отсутствие жестокого обращения и соответствие условий их содержания международным стандартам.
Маурер подчеркнул, что стороны обязаны проинформировать МККК о наличии военнопленных, этот процесс идет, однако требует активизации. При этом сделать достоянием общественности количество задержанных МККК может только с согласия сторон, и оно, вероятно, станет известно только в ходе обменов пленными.
Глава МККК отметил, что Красный Крест при поддержке российских миротворцев предпринимает усилия по возвращению сторонам тел погибших.
"Думаю, что могу сообщить, что уже предпринят ряд многообещающих шагов, значительное число погибших было идентифицировано и возвращено - передано или в рамках обмена - каждой из сторон. Так что этот процесс уже идет, и достаточно успешно", - сказал он.
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