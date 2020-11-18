Шестидневный карантин из-за вспышки коронавируса введен в Южной Австралии

Власти Южной Австралии в среду объявили о введении шестидневного локдауна для того, чтобы взять под контроль вспышку коронавируса COVID-19 в столице этого австралийского штата Аделаиде, сообщают местные СМИ.
"Время не ждет, мы должны действовать быстро и решительно. Мы не можем дожидаться того, чтобы увидеть, насколько все ухудшилось", - заявил премьер штата Стивен Маршалл.
Жителям штата предписано оставаться дома. Покидать дома можно только по необходимости - для работы, похода в продовольственный магазин или по медицинским причинам. Кроме того, в штате ввели запрет на занятия физкультурой на открытом воздухе - отмечается, что к этой мере в Австралии прибегают впервые за все время пандемии.
Согласно новым мерам, рестораны и предприятия должны будут закрываться в полночь. Кроме того, использование масок в общественных местах становится обязательным. Помимо этого, власти вводят запрет на проведение свадеб и похорон.
Руководитель службы здравоохранения штата Никола Спурриер заявила, что ужесточение мер поможет активнее отслеживать контакты с заразившимися и приостановить цепочку распространения коронавируса.
Такие меры были приняты в связи с выявлением еще двух новых случаев заражения COVID-19, которые связаны со вспышкой инфекции в отеле в Аделаиде, в который помещали на карантин прибывших из-за границы. Таким образом число случаев заражений коронавирусом в городе достигло 22.
В понедельник власти сообщили о выявлении 17 инфицированных, 15 из них - члены одной семьи, в том числе заразившийся, который работал в карантинном отеле.
В результате вспышки власти обязали сотни людей уйти на изоляцию, закрыли ряд школ и коммерческих предприятий. От жителей Южной Австралии потребовали носить маски, работать из дома и избегать ненужных путешествий. Были прекращены международные полеты в Аделаиду. В свою очередь другие штаты страны ввели ограничения в отношении всех лиц, кто выезжает из Южной Австралии.
СМИ напоминают, что в Южной Австралии до этого момента очаги заболевания COVID-19 вне системы карантинных отелей последний раз фиксировались в августе.
Нынешний инцидент имел место на фоне постепенного открытия внутренних границ Австралии. Полностью восстановить транспортное сообщение внутри Австралии планировалось к Рождеству.
Между тем, во втором по величине городе Австралии Мельбурне, где власти ранее вводили карантин, отменили распоряжение для жителей оставаться дома. Вновь открыты магазины, бары и рестораны. Меры стали ослаблять после двух недель без выявления случаев заражений коронавирусом.
СМИ неоднократно отмечали успех Австралии в том, как страна берет под контроль распространение коронавируса.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Австралии за время пандемии диагностировали 27 тыс. 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 907 инфицированных скончались. Между тем, более 25 тыс. 505 австралийцев успешно переболели COVID-19.
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