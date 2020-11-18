Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.11.2020 13:16

ЕБРР приостановил кредитование госпроектов в Белоруссии, новые суверенные проекты не рассматривает

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Белоруссии и не рассматривает новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.

"Призываем Белоруссию и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Белоруссии, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы банка.

Между тем, ЕБРР готов продолжить реализацию ранее заключенных кредитных соглашений с госсектором по модернизации инфраструктуры. "В то же время мы стремимся завершить уже подписанные инфраструктурные сделки", - добавил представитель пресс-службы.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей накануне заявил, что Минск приостановил диалог с Евросоюзом по правам человека, в том числе в связи с заморозкой операций ЕБРР и ЕИБ. "Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Белоруссией", - сказал Макей в эфире госТВ.

Инвестиции ЕБРР в проекты в Белоруссии в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Белоруссии с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии включает 137 проектов на 1 млрд евро.

Ранее также сообщалось, что находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров ужесточить санкции против официального Минска. В частности, она предлагает отключить Белоруссию от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, запретить европейским банкам предоставлять кредиты белорусским госбанкам и ввести эмбарго на поставки белорусских нефтепродуктов в Европу.

Макей 17 ноября анонсировал возможность "адекватной и очень чувствительной реакции", в случае введения со стороны Евросоюза экономических санкций в отношении республики по инициативе оппонентов власти.

ЕС 6 ноября расширил персональные санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко. Позднее, 13 ноября, ЕС заявил о планах ввести дополнительные санкции против официального Минска в связи с гибелью оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

В Белоруссии более 3 месяцев продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов 9 августа. Власти реагируют на акции протеста жесткими задержаниями с применением насилия и спецсредств. ЕС и США заявляли, что не считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и предлагают провести повторные выборы для разрешения внутриполитического кризиса в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕБРР, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Финансирование ЕБРР проектов в Белоруссии в 2019г может превысить прошлогодние 360 млн евро - премьер Президент ЕБРР впервые посетит Белоруссию 17-18 февраля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]