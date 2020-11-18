ЕБРР приостановил кредитование госпроектов в Белоруссии, новые суверенные проекты не рассматривает

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Белоруссии и не рассматривает новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.

"Призываем Белоруссию и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Белоруссии, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы банка.

Между тем, ЕБРР готов продолжить реализацию ранее заключенных кредитных соглашений с госсектором по модернизации инфраструктуры. "В то же время мы стремимся завершить уже подписанные инфраструктурные сделки", - добавил представитель пресс-службы.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей накануне заявил, что Минск приостановил диалог с Евросоюзом по правам человека, в том числе в связи с заморозкой операций ЕБРР и ЕИБ. "Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Белоруссией", - сказал Макей в эфире госТВ.

Инвестиции ЕБРР в проекты в Белоруссии в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Белоруссии с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии включает 137 проектов на 1 млрд евро.

Ранее также сообщалось, что находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров ужесточить санкции против официального Минска. В частности, она предлагает отключить Белоруссию от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, запретить европейским банкам предоставлять кредиты белорусским госбанкам и ввести эмбарго на поставки белорусских нефтепродуктов в Европу.

Макей 17 ноября анонсировал возможность "адекватной и очень чувствительной реакции", в случае введения со стороны Евросоюза экономических санкций в отношении республики по инициативе оппонентов власти.

ЕС 6 ноября расширил персональные санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко. Позднее, 13 ноября, ЕС заявил о планах ввести дополнительные санкции против официального Минска в связи с гибелью оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

В Белоруссии более 3 месяцев продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов 9 августа. Власти реагируют на акции протеста жесткими задержаниями с применением насилия и спецсредств. ЕС и США заявляли, что не считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и предлагают провести повторные выборы для разрешения внутриполитического кризиса в стране.