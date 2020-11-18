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Бизнес и законодательство 18.11.2020 12:59

В Азербайджане зарегистрирована винодельческая компания с уставным капиталом в 126,5 млн манатов

Государственная налоговая служба Азербайджана зарегистрировала АООТ «Кюрдямир-Шараб» (VOEN 5701319291) с уставным капиталом в размере 126 млн 488,4 тыс. манатов.

«Общество прошло регистрацию 3 сентября 2020 года и будет действовать в г.Кюрдямир», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

Официальным представителем общества является Агиль Самедов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕДПРИЯТИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]