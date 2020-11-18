В Азербайджане зарегистрирована винодельческая компания с уставным капиталом в 126,5 млн манатов

Государственная налоговая служба Азербайджана зарегистрировала АООТ «Кюрдямир-Шараб» (VOEN 5701319291) с уставным капиталом в размере 126 млн 488,4 тыс. манатов.

«Общество прошло регистрацию 3 сентября 2020 года и будет действовать в г.Кюрдямир», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

Официальным представителем общества является Агиль Самедов.

А.Азизов