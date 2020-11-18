В Венгрии продлен режим ЧП из-за COVID-19

Власти Венгрии в среду объявили о продлении режима чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом COVID-19 до 8 февраля 2021 года, сообщают западные СМИ.

Этими мерами в частности предусмотрены комендантский час в ночное время, запрет на общественные собрания и онлайн-обучение в школах и университетах.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Венгрии за время пандемии выявили более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.