Сокращение военного присутствия США в Афганистане может помешать миру - глава МИД ФРГ

Берлин обеспокоен тем, что грядущее сокращение военного присутствия США в Афганистане может помешать миру в регионе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы особенно обеспокоены тем, что заявление США может означать для продолжающихся мирных переговоров в Афганистане", - сказал министр в среду.

По его словам, необходимо убедиться, что решение администрации США не создаст дополнительных сложностей.

Во вторник и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке и Афганистане, и к 15 января 2021 года американский контингент в каждой из этих стран будет насчитывать по 2,5 тыс. военных.