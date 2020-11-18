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Дальнее зарубежье 18.11.2020 19:45

Сокращение военного присутствия США в Афганистане может помешать миру - глава МИД ФРГ

Берлин обеспокоен тем, что грядущее сокращение военного присутствия США в Афганистане может помешать миру в регионе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы особенно обеспокоены тем, что заявление США может означать для продолжающихся мирных переговоров в Афганистане", - сказал министр в среду.

По его словам, необходимо убедиться, что решение администрации США не создаст дополнительных сложностей.

Во вторник и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке и Афганистане, и к 15 января 2021 года американский контингент в каждой из этих стран будет насчитывать по 2,5 тыс. военных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, АФГАНИСТАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]