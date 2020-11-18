Сокращение военного присутствия США в Афганистане может помешать миру - глава МИД ФРГ

Берлин обеспокоен тем, что грядущее сокращение военного присутствия США в Афганистане может помешать миру в регионе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы особенно обеспокоены тем, что заявление США может означать для продолжающихся мирных переговоров в Афганистане", - сказал министр в среду.
По его словам, необходимо убедиться, что решение администрации США не создаст дополнительных сложностей.
Во вторник и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке и Афганистане, и к 15 января 2021 года американский контингент в каждой из этих стран будет насчитывать по 2,5 тыс. военных.
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