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Транспорт и связь 19.11.2020 10:25

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA из-за COVID-19 в январе-сентябре сократились на 23%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-сентябрь 2020 года составил 29 млн 865,6 тыс. тонн, что на 23% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 9 млн 532,7 тыс. тонн или 31,9% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (спад по сравнению с январем-сентябрем 2019г на 1,3% - ИФ), 16 млн 621,7 тыс. тонн или 55,7% - автомобильный (спад на 34,5%), 3 млн 711,2 тыс. тонн или 12,4% - морской транспорт (спад на 0,3%).

Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 20,4% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 6 млн 95,3 тыс. тонн (рост на 1,9% - ИФ).

Спад грузоперевозок в январе-сентябре 2020 года объясняется ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В 2019 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 761,9 тыс. тонн грузов, в том числе 8 млн 77,2 тыс. тонн или 15,3% транзитных.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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