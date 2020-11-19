Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA из-за COVID-19 в январе-сентябре сократились на 23%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-сентябрь 2020 года составил 29 млн 865,6 тыс. тонн, что на 23% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным Госкомстата, за отчетный период 9 млн 532,7 тыс. тонн или 31,9% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (спад по сравнению с январем-сентябрем 2019г на 1,3% - ИФ), 16 млн 621,7 тыс. тонн или 55,7% - автомобильный (спад на 34,5%), 3 млн 711,2 тыс. тонн или 12,4% - морской транспорт (спад на 0,3%).
Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 20,4% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 6 млн 95,3 тыс. тонн (рост на 1,9% - ИФ).
Спад грузоперевозок в январе-сентябре 2020 года объясняется ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19.
В 2019 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 761,9 тыс. тонн грузов, в том числе 8 млн 77,2 тыс. тонн или 15,3% транзитных.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
Главы МИД стран ЕС обсудят Карабах
Босния поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Джаферович
США и их союзники провоцируют националистов в Армении и Азербайджане на срыв договоренности о перемирии в Карабахе - глава СВР
Число заражений COVID-19 в мире превысило 56,1 млн, жертв - почти 1,35 млн - университет Джонса Хопкинса
Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек - университет Хопкинса
В Минздраве США рассчитывают получить 40 млн доз вакцин от COVID-19 к концу декабря
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
В Армении за сутки 1,5 тыс. заражений COVID-19, скончались 40 человек
На Канарских островах открывают второй по счету лагерь для мигрантов
Пентагон приветствовал намерение Великобритании увеличить расходы на оборону
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты