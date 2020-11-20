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Дальнее зарубежье 20.11.2020 02:03

Президент Чехии считает, что Трампу было бы целесообразнее сдаться

Президент Чехии Милош Земан в четверг заявил, что действующему американскому лидеру Дональду Трампу нужно сдаться и признать победу на выборах Джо Байдена.

"Лично я думаю, что было бы намного целесообразнее сдаться и позволить новому президенту занять пост", - сказал Земан в интервью чешскому порталу Parlamentni listy.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу представителя демократов Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]