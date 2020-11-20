Президент Чехии считает, что Трампу было бы целесообразнее сдаться

Президент Чехии Милош Земан в четверг заявил, что действующему американскому лидеру Дональду Трампу нужно сдаться и признать победу на выборах Джо Байдена.

"Лично я думаю, что было бы намного целесообразнее сдаться и позволить новому президенту занять пост", - сказал Земан в интервью чешскому порталу Parlamentni listy.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу представителя демократов Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.