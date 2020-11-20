Число жертв COVID-19 в Мексике превысило 100 тыс. - Минздрав страны

В Мексике число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний выросло за истекшие сутки на 576 и достигло 100 тыс. 104 человек, сообщил журналистам замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

Число инфицированных с начала пандемии в Мексике, по данным Минздрава, достигло 1 млн 19 тыс. 543, увеличившись за последние сутки на 4 тыс. 472.

Таким образом, Мексика стала четвертой после США, Бразилии и Индии страной, число жертв COVID-19 в которых превысило 100 тысяч.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, к настоящему времени в Мексике от коронавирусной инфекции скончались 769 человек на 1 млн населения страны.