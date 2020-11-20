Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 41.74 -0.08 Brent 44.20 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.11.2020 09:06

Число жертв COVID-19 в Мексике превысило 100 тыс. - Минздрав страны

В Мексике число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний выросло за истекшие сутки на 576 и достигло 100 тыс. 104 человек, сообщил журналистам замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

Число инфицированных с начала пандемии в Мексике, по данным Минздрава, достигло 1 млн 19 тыс. 543, увеличившись за последние сутки на 4 тыс. 472.

Таким образом, Мексика стала четвертой после США, Бразилии и Индии страной, число жертв COVID-19 в которых превысило 100 тысяч.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, к настоящему времени в Мексике от коронавирусной инфекции скончались 769 человек на 1 млн населения страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн - Минздрав страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]