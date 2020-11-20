В Украине вновь коронавирусный антирекорд, среди заболевших за сутки - свыше 600 медиков

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1728 человек, летальных случаев - 229, выздоровели - 7845 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 19 ноября на Украине также был рекорд - было зафиксировано 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом; 18 ноября - 12 496 случаев; 17 ноября - 11 968 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 598 085 человек, 10 598 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 274 324 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
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