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СНГ 20.11.2020 12:42

В Украине вновь коронавирусный антирекорд, среди заболевших за сутки - свыше 600 медиков

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1728 человек, летальных случаев - 229, выздоровели - 7845 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 19 ноября на Украине также был рекорд - было зафиксировано 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом; 18 ноября - 12 496 случаев; 17 ноября - 11 968 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 598 085 человек, 10 598 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 274 324 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]