Силы Хафтара продолжают получать поддержку наемников - постпред Ливии при ООН

На восток Ливии продолжают прибывать группы наемников, которые пополняют ряды подразделений Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, заявил на заседании СБ ООН постпред Ливии при ООН Тахер ас-Сунни.

По его словам, в последнее время наемники в основном прибывают в Сирт и Аль-Джуфру, продолжается переброска оружия, наемники закладывают мины и подготавливают укрепления.

"Нам необходимо помешать действиям тех, кто попирает законы. Наемники представляют реальную угрозу стабильности и в частности национальной безопасности соседних стран",- сказал ас-Сунни, слова которого приводит в пятницу Анатолийское агентство новостей.

В конце октября в Женеве представители сторон ливийского конфликта достигли соглашения о введении постоянного режима прекращения огня.

В соответствии с достигнутой договоренностью в частности "все военные подразделения и вооруженные группировки должны быть отведены с передовых в места дислокации, при этом все иностранные наемники и боевики должны покинуть ливийскую территорию максимум через три месяца".

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией.