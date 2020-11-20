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Карабахский конфликт 20.11.2020 13:40

В Азербайджане учреждаются ордена и медали в честь победы в Карабахе

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу утвердил в первом чтении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей», сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно изменениям, учреждаются ордена «Победы» и «Карабах», а также медаль «Героя отечественной войны».

Кроме этого, учреждаются медали «Отважный боец», «За отличие в бою», «За освобождение Суговушана», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За освобождение Кяльбяджара», «За освобождение Агдама», «За освобождение Лачина», «Участник Отечественной войны» и «За заслуги в Отечественной войне в тылу».

Парламент также принял закон «Об учреждении звания «Герой Отечественной войны».

Как сообщалось ранее, с 27 сентября по 9 ноября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта азербайджанские военные освободили до 300 населенных пунктов, включая 5 городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Кроме этого, в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и РФ, до 20 ноября Азербайджану возвращен Агдамский район. До 25 ноября Азербайджану должен быть возвращен Кельбаджарский район, до 1 декабря - Лачинский район.

А.Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, ОРДЕНА, МЕДАЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]